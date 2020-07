Basile: “Con altri allenatori la Fiorentina sarebbe già retrocessa, ma il tempo di Iachini è finito. Altrimenti Commisso avrebbe già annunciato la sua conferma”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Commisso è arrabbiatissimo e il fatto che sia lontano non aiuta, c’è quasi un senso d’impotenza. Iachini? Se c’era voglia di confermarlo, secondo me la società lo avrebbe già annunciato. Servono un allenatore nuovo con una mentalità europea e tre top player, uno per reparto. Pulgar continua a piacermi e Duncan viene impiegato troppo poco. Il calcio di Iachini era l’unico proponibile questa stagione. Se la Fiorentina avesse avuto, ad esempio, Thiago Motta, sarebbe retrocessa da mesi”.

