Basile: “De Rossi diventerà un grande allenatore ma non credo che inizierà dalla Fiorentina. Il patentino gli andrebbe dato ad honorem…”

Il giornalista Massimo Basile, sempre molto vicino alle questioni di casa Commisso, ha commentato così via Twitter la suggestione che porterebbe a De Rossi come nuovo tecnico della Fiorentina in vista della prossima stagione: “De Rossi diventerà un grande allenatore, ma non credo comincerà a Firenze. Non penso abbia neanche il patentino, anche se gli andrebbe andato ad honorem”.

