Basile: “Entro due settimane conosceremo il nuovo allenatore. Commisso è ambizioso”

Dopo la vittoria di mercoledì sera contro il Lecce dell’ex Fabio Liverani, e la salvezza quasi formalmente raggiunta, in casa Fiorentina si butta l’occhio al prossimo anno e si comincia a fare sul serio per trovare il sostituto di Beppe Iachini sulla panchina viola. Spalletti, Juric, Emery, sono tanti i nomi usciti nelle ultime settimane. Quest’oggi è arrivato il commento di Massimo Basile, corrispondente da New York per il Corriere della Sera e da tempo vicino a Rocco Commisso, che ha provato a fare il punto della situazione tra le tante opzioni tirate in ballo. Ecco il tweet pubblicato dal giornalista: “Nelle prossime due settimane si deciderà il futuro viola. Dovessi provare a indovinare, non punterei un penny su De Rossi, Spalletti e Mazzarri. Il nome, però, sarà solido. Deciderà Rocco, che è ambizioso. Stay tuned.”

