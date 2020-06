Basile: “Iachini doveva vincere una sfida salvezza e ha rischiato di perderla. Non parliamo più di progetto Champions, manderemmo fuori strada l’allenatore”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha commentato così il match della Fiorentina: “Tre mesi in cui è cambiato il mondo ma non il modo di giocare di Iachini. Il calcio è più forte di tutto, anche se brutto. Iachini doveva vincere una sfida salvezza, il suo vecchio pane. Ha rischiato di perderla. Ora da qui alla fine vorrei non sentire parlare di Iachini per il progetto Champions del futuro. Lo mandate fuoristrada e non siete sinceri”.

