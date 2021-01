Basile: “Il Milan straniero cominciò con dei dirigenti improbabili, ma poi ha saputo cambiarli con persone serie e competenti. E i risultati si vedono”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha analizzato la partita contro il Bologna sul proprio profilo Twitter: “Fiorentina quarta in Serie A per possesso palla e diciottesimi per chilometri percorsi. I dati potrebbero indicare che giocano soprattutto palla sul piede, meno per creare movimento. Il calcio non è spiegabile con le statistiche, ma con il Bologna si è avuta questa percezione”.

E poi un commento sulla storia societaria del Milan, se vogliamo simile a quella della Fiorentina per certi aspetti: “Il Milan straniero cominciò con una coppia improbabile, Fassone–Mirabelli, che comprava e spendeva senza costrutto. Poi è passata a un ds di talento e a un ex Milan con personalità e grandi conoscenze di calcio. I risultati si vedono”.