Basile: “In lotta per salvarsi per tre anni di fila, eppure alla Fiorentina non ce n’è uno che dica: ‘Ho sbagliato'”

Sul proprio profilo Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile si è espresso a proposito degli ultimi tre annate della Fiorentina.

“In lotta per salvarsi per tre anni di fila, eppure alla Fiorentina non ce n’è uno che dica: “Ho sbagliato”. Tutto torna”.

Curioso che il pensiero del giornalista arrivi a poche ore dalla conferenza stampa di Cristiano Biraghi.