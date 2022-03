Basile: “La Fiorentina sta andando oltre le sue possibilità. Italiano e Torreira vanno blindati subito”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato il momento della Fiorentina, soffermandosi in particolare su Vincenzo Italiano: “Italiano è bravo e ha idee forti, a San Siro si è visto. Stiamo giocando oltre le nostre possibilità, e i ragazzi lo seguono. Contro l’Inter potevamo vincere ma per me ha portato almeno dieci punti in dotazione”.

E poi ha aggiunto: “Bisogna blindare Italiano e chiudere la questione Torreira subito. E tenere Nico Gonzalez e Ikonè a fare sessioni di tiri fino a notte fonda. Poi andiamo a Torino e con la Juve ce la giochiamo”.