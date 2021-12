Basile: “La partita di ieri è stata la sintesi del 2021 della Fiorentina. Il gol dia slancio a Terzic e Castrovilli”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato il pareggio della Fiorentina contro il Verona: “La partita è stata una sintesi del 2021 viola: il primo tempo mi ha ricordato i primi sei mesi, in cui non vedevo come avremmo potuto segnare. La ripresa invece mi ha ricordato gli ultimi sei, in cui ogni azione può essere pericolosa. L’azione dell’1-1 dia slancio a Terzic e Castrovilli, aspettando Ikoné“.

