Basile: “Mi aspetto che Gattuso venga accontentato con 2-3 innesti quasi subito. Dalla dirigenza poco controllo la scorsa stagione”

“Mi sento tranquillo, con Gattuso mi sento quasi come fossi tifoso all’interno della società, se lui è tranquillo lo sono anch’io ed è la vera garanzia – ha detto a Radio Bruno il giornalista Massimo Basile – Il Viola Park è una cosa straordinaria e che rimarrà, Gattuso ha chiesto degli arrivi per tempo e mi aspetto che venga accontentato con 2-3 innesti subito, mi aspetto anche nomi che non sono stati fatti. La dirigenza? I dirigenti che ci sono stati finora sono gli stessi che non hanno tenuto sotto controllo la situazione, la percezione era quella di un ambiente poco sereno, poco controllato, tra le uscite su Prandelli da parte di Caceres, le parole di Biraghi. Commisso in questi due anni ha chiesto pazienza, sono stati fatti errori che fanno parte del percorso e che sono stati accompagnati dalla situazione pandemica. La scelta di Gattuso è invece un segnale di crescita societaria e di riferimento”.