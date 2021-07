Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite il proprio profilo Twitter ha parlato così di Vincenzo Italiano ma non solo: “Quest’anno le critiche alla Fiorentina sono concise con un periodo che a me è parso deludente. Il primo tempo dello Spezia a Firenze mi impressionò. Non valuterò il mercato dai nomi. Diamo tempo al tecnico, senza bubare (io per primo) dopo tre o cinque partite”.