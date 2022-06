Basile: “Ormai a Firenze non si parla più di calcio, solo e soltanto di soldi. Vedo tanta bile, ma pochi sorrisi”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Massimo Basile commenta il periodo particolare che sta caratterizzando l’ambiente viola, alla luce delle recenti voci sulle commissioni e sui soldi che la fanno da padrone nel mondo del calcio. Sul proprio profilo Facebook, il reporter de Il Corriere dello Sport ha pubblicato il seguente messaggio:

“Con una proprietà che parla solo e soltanto di soldi ci ritroviamo giocatori, allenatori, procuratori, parenti, amici e affini che parlano solo e soltanto di soldi. E giornalisti che parlano di soldi. E tifosi che parlano di soldi.

Di calcio non parla più nessuno a Firenze, da almeno cinque anni.

In compenso vedo gente biliosa, perennemente infuriata, avvelenata. Ulcere molti, sorrisi pochi. Non c’è un volto positivo e sorridente neanche a pagar… no, evitiamo questa parola eversiva.

I soldi saranno anche l’unica cosa che conta, ma non mi sembra porti tutta questa felicità.

Io, per prendere un po’ le distanze da tutto questo, stamani me ne andrò a fare due tiri con la maglia con cui vincemmo l’ultima Coppa Italia. Anche se, of course, pioverà”,