Basile: “Pradè parla di “scelte condivise”, per alleggerire il peso della proprietà. Ha parlato così perchè sa di essere sotto esame come lo sono tutti”

Tramite il proprio profilo Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile è tornato sulle parole di Pradè durante la conferenza stampa di presentazione di Prandelli: “Pradè parla di “scelte condivise”, per alleggerire il peso della proprietà. Credo anche che abbia detto quelle cose proprio perché sa da di essere sotto esame, come è normale lo siano tutti. Se Prandelli darà una scossa tecnica, bene. Ma dovrà portare conoscenze di calcio e, soprattutto, personalità, elemento da cui partire per costruire un progetto vero”.

