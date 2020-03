Basile: “Questa epidemia manzoniana sta facendo saltare il tappo. Questa crisi potrebbe accelerare il processo che vorrebbero Commisso e altre proprietà straniere…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha scritto così su Twitter: “Mi sa che questo campionato non passerà alla storia per il dramma del coronavirus, ma per quello che è successo dopo. Questa epidemia manzoniana sta facendo saltare il tappo. La riunione della Lega Calcio è così straordinaria che la fanno mercoledì. Commisso e le proprietà straniere vogliono cambiare il sistema italiano, renderlo più internazionale e meno feudale. Questa crisi potrebbe accelerare il processo”.