Basile: “Toni celebrativi in contrasto con la solitudine e l’espressione di Pradè, ma Callejon ci farà divertire. Quando Chiesa sbaglierà il decimo cross per Ronaldo…”

Il giornalista Massimo Basile su Twitter ha commentato così il mercato della Fiorentina: “I giocatori vengono per Firenze”, ha detto Pradè. Non per la Fiorentina, al momento. Toni celebrativi in contrasto con la solitudine e l’espressione di Pradè. Callejon ci farà divertire, lo hanno preso perchè vede la porta. Evitare, per favore, frasi tipo “ed è costato zero” e “il suo ingaggio verrà spalmato su…”. Solo calcio. Callejon è calcio. E cuore. Chiesa è ambizioso ed è normale. Certo, un conto era sbagliare il decimo cross per Vlahovic, un conto sarà farlo con Ronaldo, ma ok. A me interessa che un giorno i giocatori non vogliano più andare via dalla Fiorentina. Quella sarà la migliore conferenza stampa di fine mercato”.

