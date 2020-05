Basile: “Vincoli Franchi? L’idea del Sindaco di dare come ricompensa a Commisso un’altra area edificabile fa capire che non lo conosce bene”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter si è espresso così sulla questione STADIO: “L’idea del sindaco di proporre a Commisso il restyling vincolato del Franchi e, come ricompensa, dargli un’altra area edificabile, vuol dire non conoscerlo. Lui vuole una cosa legata alla Fiorentina, non costruire hotel. Altrimenti lo faceva in Usa in dieci mesi. Commisso resta arrabbiato e deluso, ma non molla. Stadio o non stadio, sente ancora “sua” la Fiorentina“.

