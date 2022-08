Basilea e Colonia ribaltano l’andata e vanno ai gironi di Conference con la Fiorentina. Il West Ham dilaga in Danimarca

Serata di Conference League che va avanti e non solo a Enschede, con diverse partite alle 19: in particolare belle gare per Basilea e Colonia che hanno ribaltato le sconfitte dell’andata contro Cska Sofia e MOL Fehervar. Vittoria per 2-0 degli svizzeri grazie a Fabian Frei e Lang, 0-3 in trasferta invece per i tedeschi con Hubers, Skhiri e Schindler.

Vittoria larga per il West Ham in Danimarca, dopo il 3-1 dell’andata altri 3 gol e gol per Scamacca, Benrahma e Soucek.