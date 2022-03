Batistuta: “Non parlo di Vlahovic, dico solo che io ho amato Firenze e volevo restare. Se la Fiorentina andasse in Europa non ruberebbe niente”

In questi giorni Gabriel Omar Batistuta si trova a Firenze, visto che lunedì parteciperà alla cerimonia di presentazione del progetto per il nuovo Artemio Franchi. Intervistato da TMW, l’ex attaccante della Fiorentina ha parlato della partita contro la Juventus: “Non sono in tensione per stasera, spero solo che vinca la Fiorentina. Per ora ho visto una buona squadra, Italiano ha dato un’idea di gioco”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Dovreste parlare con lui, non sono nella sua testa. Posso solo dire che io ho amato Firenze e volevo restare. Il calcio non è cambiato, le cose sono sempre le stesse. Posso dire quello che è successo a me, ma non quello che è successo a Vlahovic”.

E infine su Piatek: “E’ un buon giocatore, poi finché un attaccante segna va bene tutto. Penso che la Fiorentina dovrà faticare, ma potrà tornare in Europa. Se ci riuscisse non ruberebbe niente. Inoltre punterei molto su Nico Gonzalez, penso sia davvero un grande giocatore”.