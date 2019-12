Battibecco social tra un tifoso e Boateng: “Sei in vacanza ma non segni mai” e l’attaccante viola replica…

Kevin Prince Boateng ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una foto che lo ritrae in compagnia della sua compagna Melissa Satta e del figlio in montagna. L’attaccante ghanese della Fiorentina ha infatti sfruttato il riposo delle vacanze natalizie per un po’ di relax insieme alla sua famiglia. Tra i commenti però, c’è chi ha criticato il giocatore viola. Un utente, probabilmente tifoso viola ha commentato scrivendo: “Vacanze tante e pochi gol (purtroppo)…”. Boateng ha risposto al commento con delle emoji piuttosto esplicite: la faccina con il dito davanti alla bocca come a dire “taci”.