Belotti e l’addio al Torino: la Fiorentina osserva interessata

Nella mattinata odierna vi abbiamo raccontato di come Andrea Belotti avrebbe ufficialmente comunicato ai propri compagni di squadra di voler lasciare il Torino (LEGGI QUI). L’ormai ex capitano è in scadenza di contratto a fine giugno e dunque se ne andrà a parametro zero.

Quale sarà il futuro del Gallo? La Fiorentina segue il giocatore da tempo e lo considera uno dei profili ideali da regalare a Vincenzo Italiano per regalare un’alternativa di livello da affiancare ad Arthur Cabral in vista della prossima stagione che vedrà la Viola impegnata su tre fronti (campionato, Conference League e Coppa Italia). Sul giocatore c’è l’interesse anche di altri club, ma non sembrano esserci all’orizzone big pronte a fare follie: per ora si è parlato solo di Monza e Monaco, due squadre dal blasone nettamente inferiore rispetto alla Fiorentina.