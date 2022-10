Belözoğlu: “Sono convinto che anche la Fiorentina ha le qualità per arrivare in finale. Ho avuto l’occasione di vestire la maglia viola in passato”

Emre Belözoğlu, tecnico dell’İstanbul Başakşehir, è intervenuto dopo il fischio finale del match contro la Fiorentina: “Ci aspettavamo un’altra partita, abbiamo affrontato una Fiorentina che ha grandi qualità e che sapevamo essere una grande squadra. Mi dispiace molto. Eravamo qua per vincere, dopo il 3-0 dell’andata mi aspettavo altro. La Fiorentina non ha iniziato bene in Serie A, ma ha tante qualità. Italiano è un grande allenatore e sono convinto che anche loro possono puntare alla finale di Conference”

“Non siamo contenti per il risultato, ma abbiamo un’altra partita giovedì e faremo di tutto per finire primi nel girone. Pensiamo match dopo match, ma ho a disposizione bravi giocatori e possiamo arrivare in fondo. Purtroppo oggi abbiamo subito diversi infortuni e la panchina della Fiorentina è superiore alla nostra. Jovic? E’ un buon giocatore, ma così come tanti altri nei viola”

“Per me l’Italia è sempre speciale. L’Inter è nel mio cuore. Sono allenatore da soli due nani e mezzo. Il tifo italiano è sempre molto caldo come in Turchia, è una seconda casa per me. Quando avevo a venti anni parlai con Terim, che era l’allenatore della Fiorentina. Ci fu la possibilità di arrivare a Firenze, ma alla fine rimasi al Galatasaray”.