Benassi, il mondo alla rovescia in un anno. Iachini gli renderà spazio?

Tra i giocatori maggiormente scontenti per il poco spazio avuto c’è sicuramente Marco Benassi. L’ex capitano del Torino è stato tra coloro che ha pagato di più le scelte di Vincenzo Montella. L’ormai ex tecnico della Fiorentina ha deciso di puntare con forza sul terzetto formato da Badelj, Pulgar e Castrovilli e per gli altri centrocampisti non sono rimasti altro che le briciole. In campionato Benassi ha disputato appena 9 partite, di cui soltanto 3 dal primo minuto, per un totale di 363′. A questo vanno aggiunte le 2 presenze in Coppa Italia contro Monza e Cittadella: contro i veneti è arrivata anche una doppietta con la fascia al braccio.

Nella scorsa stagione, con Stefano Pioli in panchina, a questo punto del campionato aveva giocato 16 partite su 17, di cui ben 14 da titolare. Arricchite da 6 gol, tant’è che a fine stagione è stato il capocannoniere della Fiorentina. Montella invece, gli ha sempre preferito un Badelj fuori condizione e un Pulgar evidentemente fuori posizione. Un segnale evidente del poco feeling, almeno a livello tecnico, tra i due.

C’è anche da dire però, che quando ha giocato Benassi non ha offerto prestazioni convincenti. Sulla falsariga di quelle offerte dai compagni di squadra. Con l’avvicendamento tra l’Aeroplanino e Iachini, l’ex Torino potrebbe essere uno di quelli a giovarne maggiormente. In questo momento la Fiorentina ha bisogno di gente di corsa e gamba e in attesa di rinforzi dal mercato, in questi fondamentali Benassi è sicuramente un passo avanti rispetto a Badelj.