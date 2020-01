Benassi: “Mai pensato di lasciare la Fiorentina anche quando non giocavo. Io rompiscatole? Con Pradè ci piace stuzzicarci”

Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, è stato intervistato da La Nazione. Dopo essere stato fuori dai giochi con Montella, l’ex Torino è tornato protagonista in campo con l’arrivo di Iachini. Intanto però il direttore sportivo Pradè lo ha definito bonariamente un ‘rompiscatole’: “Ci piace stuzzicarci, abbiamo un bel rapporto sin da quest’estate” ammette Benassi.

Su Iachini: “Ci siamo guardati subito negli occhi: dovevamo fare qualcosa di diverso…La svolta è arrivata nell’atteggiamento…ma adesso non si può parlare di obiettivi, perché è troppo presto. C’è la voglia di arrivare in fondo in Coppa, ma anche la consapevolezza di dover guardare partita dopo partita”.

Benassi vede Firenze e la Fiorentina come la propria casa: “Mai pensato di andare via, nemmeno quando giocavo“.