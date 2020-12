Benedetto Ferrara: “Almeno adesso la Fiorentina ha un obiettivo. Ritrovarsi a parlare di salvezza a novembre è una novità perfino per una squadra che da anni naviga nella mediocrità”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, ha scritto un editoriale per il proprio giornale, nel quale si fa il punto della situazione sulla Fiorentina: “La buona notizia, si fa per dire, è che almeno adesso la Fiorentina ha davanti a sé un obiettivo preciso: salvarsi. Meglio così, perché se non hai qualcosa su cui concentrarti rischi di vagare nel vuoto e compicciare poco nulla. Certo, avremmo preferito viaggiare su altre strade, ma non è questione di ottimismo o pessimismo. Si chiama realismo”.

E ancora: “Ritrovarsi a parlare di salvezza a fine novembre in ogni caso è una novità, perfino per una Fiorentina che da anni naviga nelle nebbie della noia e della mediocrità. Di sicuro è chiaro a tutti che dare un senso a questa squadra prevede un lavoro duro”.

Sull’ultimo match in campionato: “C’è chi ha visto a San Siro qualche progresso, che potremmo definire una luce flebile nell’ombra. Qualcosa che vale una speranza. Giusto così. Senza esaltarsi, però, perché il catastrofismo serve a poco, illudersi ancora meno”.