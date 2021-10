Benedetto Ferrara: “Callejon-Venuti, catena di destra improbabile. I viola giocano con l’uomo in meno ed è una scelta societaria. Vlahovic è giocatore di altra categoria in questa Fiorentina”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, ha analizzato da par suo la sconfitta della Fiorentina all’Olimpico, trovando una serie di spunti particolari.

“Callejon-Venuti è una catena di destra improbabile. Non diciamo niente sullo spagnolo perché sarebbe come sparare sulla croce rossa. La Fiorentina gioca sempre con l’uomo in meno e questa è una scelta evidentemente societaria. Sottil è un giocatore incompiuto che in area di rigore entra in crisi esistenziale”.

E ancora: “Vlahovic è un giocatore di altra categoria in questa Fiorentina e io concordo su quello che provocatoriamente ha scritto Sconcerti sul Corriere della Sera: se l’obiettivo dei viola è quello di stare nella parte sinistra della classifica, ma il serbo che c’entra?”.