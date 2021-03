Benedetto Ferrara: “E’ chiaro il fatto che questo non sia un gruppo, la società deve intervenire. Fiorentina porto di passaggio per i giocatori”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, ha spiegato qual è il problema principale della Fiorentina in questo momento: “Che questo non sia un gruppo sono i fatti a dimostrarlo. In queste situazioni si vede la società, che deve essere a fianco del tecnico e deve tirare fuori l’orgoglio. I tifosi vogliono vedere i giocatori che si comportano da professionisti, anche quelli che se ne andranno via”.

Poi ha detto: “La Fiorentina è diventata un porto di passaggio: Chiesa cresce nel settore giovanile, poi prende Ramadani come procuratore per andare alla Juventus. Così il serbo o l’argentino: bisogna uscire necessariamente da questo loop. E un altro problema è che tanto poi la Fiorentina questi giocatori li vende. Lotito non ci sta simpatico, ma Immobile che ha vinto la scarpa d’oro, alla fine è rimasto. A Firenze sarebbe successo lo stesso?”.