Benedetto Ferrara: “Italiano ha azzannato l’aria, difficoltà a segnare concreta. Dai, almeno la Roma fece peggio”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato il triste pareggio della Fiorentina contro il Riga sulle pagine de La Nazione: “L’unico pensiero non negativo che viene in mente al tifoso deluso è che, almeno, la Roma fece peggio nella coppa low cost (almeno prima di vincerla). In ogni caso, la squadra non ha tradito i suoi problemi esistenziali. Cabral ha trovato contro delle paratone e Barak ce l’aveva fatta, ma non è bastato per ritrovare il sorriso“.

E aggiunge: “La difficoltà a fare gol non è figlia di un giudizio maligno, bensì un dato di fatto. Italiano voleva azzannare la partita, invece ha azzannato l’aria”.