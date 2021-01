Benedetto Ferrara: “Prandelli inizi ad osare di più. Capisco che certi calciatori debbano essere messi in mostra per il mercato, ma…”

Il giornalista Benedetto Ferrara a Lady Radio ha analizzato così la sconfitta della Fiorentina ieri contro l’Inter: “La squadra si è mossa e nel secondo tempo è andata bene. Capisco che certi calciatori debbono essere messi in mostra per il mercato, ma questi sono. Lo dico con rispetto, spero che possano trovare una sistemazione. Vlahovic Kouame? E’ una coppia che si può riproporre anche in campionato. Se la Fiorentina gioca con interni con piedi buoni, si può fare a meno anche del trequartista. Credo che la squadra inizi a capire alcuni meccanismi che chiede Prandelli. Ieri inoltre l’arbitraggio non è stato molto fortunato per la Fiorentina. Skriniar probabilmente andava espulso. I viola ieri hanno regalato un tempo ma hanno fatto bene a giocarsela. Spero che Prandelli inizi ad osare di più; quando la Fiorentina si “scioglie” inizia a giocare meglio a calcio”.

