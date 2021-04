Berardi: “Oggi contro la Fiorentina non ero al massimo della condizione. Se De Zerbi andrà via ci mancherà tantissimo”

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, autore di una doppietta su calcio di rigore nella vittoria contro la Fiorentina, commenta così a Sky Sport il traguardo dei 100 gol in Serie A superato quest’oggi: “Questo è stato un periodo un po’ difficile dopo l’infortunio in Nazionale, non ero al cento per cento. Sono contento perché qui mi sento bene con questa maglia, la sudo al massimo. Io sono sempre me stesso, se ho fatto 101 gol un motivo ci sarà, il salto di qualità lo farò prima o poi ma a livello di mentalità e di prove sono cresciuto.”

Su De Zerbi: “Il mister ci ha dato tanto, è una grande persona e se andrà via ci mancherà tantissimo. Vedremo, queste scelte verranno fatte dopo”.

Su una sua partenza dal Sassuolo: “”Chi lo sa… Vedremo”.