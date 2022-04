Bernardeschi: “Gol importantissimo per me quello di stasera. La finale era il traguardo che volevamo raggiungere”

L’esterno della Juventus ed ex viola Federico Bernardeschi, autore del primo gol incassato dalla Fiorentina nella partita di stasera, è intervenuto a Sport Mediaset a fine gara: ” “È un gol importante, era un po’ che non giocavo e venivo da un infortunio. Sono contento di aver giocato bene e di essere in finale, l’obiettivo che volevamo raggiungere”.

Poi prosegue: “Avevamo bisogno di vincere una partita così, di fronte ai nostri tifosi: è una soddisfazione e ci dà una carica incredibile”.