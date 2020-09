Bertoni: “Quarta mi piace molto, è forte in marcatura e di testa. Franchi abbattuto? Spero che restino le cose storiche”

L’ex attaccante della Fiorentina Daniel Bertoni a TMW ha parlato di stadio e mercato in ottica viola: “Tra gli argentini accostati ai club italiani mi piace Martinez Quarta che è forte in marcatura e di testa. Deve solo maturare un po’ però per il 3-5-2 è perfetto. Commisso vuole abbattere il Franchi? La mia opinione è che si debba semmai buttar giù una parte del Franchi, lasciando le cose storiche. Avvicinerei le curve anche per far sentire più pressione agli avversari.

0 0 vote Article Rating