Bertoni: “Vorrei che non ci si accontentasse più, Firenze merita di stare in vetta e la Fiorentina deve arrivare allo Scudetto. Italiano ha marchiato a fuoco la squadra, sembra Simeone”

L’ex attaccante della Fiorentina, Daniel Bertoni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha lanciato il suo messaggio alla squadra e fatto presente i suoi desideri per il futuro: “Sogno che un giorno la Viola arrivi dove non sono riuscito ad arrivare io: lo scudetto deve tornare l’obiettivo. I risultati sono figli del progetto e di un gioco offensivo: adesso deve arrivare in Europa perché è un traguardo meritato dopo tanta, troppa attesa. Vorrei che col tempo, però, non ci si accontentasse più: Firenze merita di stare in vetta alla classifica”.

Sugli argentini che attualmente giocano con la maglia viola ha detto: “Nico Gonzalez si è inserito benissimo: il nostro e il vostro calcio saranno sempre fratelli. È un creativo, si diverte con la palla, scatta rapido: gli manca solamente l’abitudine al gol. Ma la troverà perché sta migliorando, soprattutto nella tattica. Martinez Quarta ha avuto qualche inconveniente, non ha capito come gestirsi dal punto di vista caratteriale: qualche cartellino di troppo non lo ha aiutato. Così è entrato Igor e gli ha tolto il posto. Penso che lo riprenderà perché è molto molto forte”.

Infine ci sono parole importanti spese per il tecnico della Fiorentina: “Italiano sta marchiando a fuoco la squadra con il suo stile: il suo 4-3-3 coraggioso è esaltante perché porta in area tanti giocatori. Gli piace di più attaccare che difendere e proprio questo sta raccogliendo grandi risultati. E poi guardate come carica la squadra, come si muove in panchina: ricorda Simeone per la capacità di connettersi coi giocatori. E i tifosi lo amano”.