Bidone? Proprio no…l’ex viola Ghezzal fa incetta di assist e trascina il Besiktas in cima alla classifica VIDEO

Nella passata stagione Rachid Ghezzal riuscì a mettersi in luce con la maglia della Fiorentina soltanto nel finale di campionato. Dopo essere stato per mesi un vero e proprio oggetto misterioso, il mancino algerino classe ’92 trovò spazio da mezzala offensiva nel 3-5-2 di Iachini, risultando spesso una pedina significativa nello schieramento tattico dell’allenatore marchigiano. Splendida la punizione realizzata contro il Lecce, tante ottime giocate che gli permisero di ritagliarsi minuti e prove da titolare in un momento delicato della stagione gigliata.

Al termine dell’annata calcistica Ghezzal ha fatto ritorno al Leicester, per muoversi poi successivamente verso la Turchia, destinazione Istanbul, sponda Besiktas. Poco considerato a Firenze, spesso tacciato di ‘bidone’, il ragazzo ha saputo ampiamente mettersi in mostra sul terreno di gioco. Il calciatore maghrebino è diventato un titolare inamovibile della squadra bianconera, realizzando 15 assist in campionato, conditi da 5 reti. Ala destra nel 3-4-3 o esterno nel 4-4-2, Ghezzal si incarica di tutti i piazzati della squadra. Il calciatore sta contribuendo sensibilmente all’ottimo campionato della compagine di Sergen Yalcin, con assist calibrati e pregevoli azioni.

Un rimpianto per la Fiorentina? Voi che ne pensate, lo avreste riscattato per circa 10 milioni di euro?

Ecco due video dedicati alle prestazioni del calciatore ex Fiorentina nell’attuale stagione: