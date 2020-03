Biffoni: “Prato è un grande bacino d’utenza per la Fiorentina. Ho conosciuto Barone e…”

Matteo Biffoni, sindaco di Prato, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del nuovo stadio della Fiorentina: “Sono convinto che il club viola e il comune di Firenze troveranno la soluzione migliore sia per la città che per la Fiorentina stessa. Io ho parlato con Joe Barone, ma per questioni che non riguardano sicuramente lo stadio. Al di là di ogni forma di campanilismo, Prato è una città di 200.00 abitanti senza una squadra di calcio. Si respira un’apatia totale, anche se io tifo per il Prato. Per una grande società come la Fiorentina, che vuole crescere anche nel numero dei tifosi, siamo un grande bacino d’utenza. Per questo motivo ho voluto conoscere Barone e parlare di questo tema”.