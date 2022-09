Biraghi: “Ci sentiamo troppo bravi e bravi non lo siamo. Non esiste far tornare la gente di Firenze a provare le stesse sensazioni di due anni fa”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, intervistato da Sky dopo il rovescio di Istanbul ha detto: “Trovare i perché nei momenti difficili è sempre complicato. Visto il campionato che abbiamo fatto l’anno scorso forse ci sentiamo troppo bravi e bravi non lo siamo”.

E ancora: “O torniamo ad avere fame e cattiveria o non si va avanti. Non esiste far tornare la gente di Firenze a provare quello che ha provato fino a due anni fa”.