Biraghi: “Con la Fiorentina, un progetto a lungo termine e la Coppa Italia deve essere un obiettivo per noi. Barreca? Giusto siano arrivati calciatori di qualità”

Dalla voglia di Commisso alla Coppa Italia. Tanti i temi trattati dal difensore della Fiorentina Biraghi attraverso i media ufficiali della Fiorentina: “Quello con la il club viola è un progetto a lungo termine. Il Presidente ha voglia di investire e ha già investito tanti soldi; credo che qui ci sia la voglia di fare le cose bene. E’ un rinnovo a lungo termine in linea con gli obiettivi della società. La Coppa Italia può essere un obiettivo per noi perchè potrebbe permetterci di entrare in Europa League. Due anni fa siamo arrivati in semifinale ed è sempre una cosa che ti fa crescere. Il Padova è una squadra attrezzata e che ha vinto tante partite già quest’anno. Quando l’arbitro fischia l’inizio non esistono più le categorie. Barreca? Personalmente non lo conoscevo. Penso sia giusto che siano arrivati tanti calciatori di qualità, tanti buoni calciatori. Abbiamo davvero bisogno di tutti”.

0 0 vote Article Rating