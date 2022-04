Biraghi: “E’ giusto tornare a casa arrabbiati, ma da domani si riparte. Sapevamo che si sarebbero difesi, ma abbiamo concesso troppo. Europa? Il nostro obiettivo iniziale non era quello, adesso…”

Il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi è stato intervistato nel post gara a Dazn sulla sconfitta contro la Salernitana. Ecco cosa ha detto il capitano viola:

“Dopo le sconfitte è normale essere delusi, qualunque essa sia. Adesso è giusto tornare a casa arrabbiati e delusi, però da domani si riparte: questo è il calcio. Oggi avremmo dovuto gestire meglio l’approccio iniziale perchè loro sono partiti forte. Dovevamo concederli qualche tiro in meno, vincere le seconde palle e provare a farli allungare. Sapevamo che poi si sarebbero difesi, ma sono stati più bravi di noi”.

Ancora: “Da inizio campionato siamo in quella posizione di classifica, ce la giochiamo anche se il nostro obiettivo iniziale non era l’Europa. Finalmente recuperiamo l’Udinese e se vinciamo sistemiamo le cose. Saranno tutte partite difficili da qui alla fine perchè tutte adesso danno qualcosa in più. Nessuna gara sarà facile, ma dovremo correggere gli errori di oggi”.