Biraghi in versione assist man porta l’Italia ad una vittoria inutile e sofferta

Nell’inutile partita di Konya l’Italia di Roberto Mancini, dopo la mancata qualificazione al mondiale in Qatar, vince contro la Turchia. La seconda squadra degli azzurri, visti i numerosi giocatori assenti, passano subito in svantaggio dopo 4′ a causa della rete dell’ex Roma Under, bravo a seminare Chiellini e Biraghi sulla destra e a mettere dentro il pallone, anche grazie alla decisiva complicità di un goffo intervento di Donnarumma. Al 35′ reazione dell’Italia: il capitano viola Cristiano Biraghi disegna col mancino su punizione dalla trequarti, Cristante sceglie bene il tempo e insacca di testa. Passano pochi minuti e la squadra italiana trova la rete del sorpasso con Raspadori. 2 a 1 al termine dei primi 45′.

Nella ripresa è ancora l’attaccante del Sassuolo ha segnare la rete del 3 a 1 su sponda intelligente di Biraghi che mette così a segno il secondo assist della sua serata. Nel finale sofferenza azzurra: i turchi si rifanno sotto al 83′ con Dursun, poi una paratona di Donnarumma evita il peggio e la partita termina così 3 a 2 per gli uomini di Mancini. Per il capitano della Fiorentina 90′ in campo da titolare.