Biraghi: “Le ultime due trasferte ci hanno dato ancora più fiducia. Abbiamo voglia di rifarci dopo l’ingiustizia di Firenze”

Intervistato da Tuttosport, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato così alla vigilia del match contro la Juventus: “Noi affrontiamo tutte le partite allo stesso modo, con il gioco e la nostra identità, e così proveremo a fare anche domani. Nelle ultime due trasferte abbiamo pareggiato con l’Inter e vinto a Napoli e questo ci ha dato ancor più fiducia”.

Poi sul match d’andata ha aggiunto: “Risultato ingiusto, se c’era una squadra che meritava di vincere quella sera era la nostra, per la prestazione e le tante occasioni. Che dire? Faremo di tutto per rifarci e riscattare quella ingiustizia. Basterebbe ripetere la prova dell’andata con almeno due gol. Di sicuro ci giocheremo tutte le nostre carte al 100%, abbiamo tantissima voglia di andare in finale, per noi, per il nostro presidente, per i nostri tifosi. Sarebbe come un figlio che regala al padre la gioia più bella. Ma sappiamo che non sarà facile, la Juve è una grande squadra, giocare a Torino è sempre dura e in più dobbiamo rimontare”.