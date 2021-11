Biraghi: “Mi fa piacere che la Fiesole mi abbia omaggiato con un coro. Firenze non è una piazza facile, quando vieni preso di mira diventa difficile esprimersi”

Non poteva non esserci spazio per una domanda al capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, sul complicato rapporto con Firenze e i tifosi che negli ultimi tempi sembra (giustamente) migliorato.

Questo il punto di vista del laterale mancino a la Repubblica: “La penso sempre allo stesso modo, non cambio idea adesso perché la gente ha cambiato il giudizio su di me. Forse mi hanno capito di più, forse è anche merito di questa fascia. La Fiesole mi ha omaggiato con un coro e mi fa molto piacere. Firenze non è una piazza facile e quando un giocatore viene preso di mira, come è successo anche a me, diventa difficile esprimere le proprie qualità. Visto che conosco la città e riesco a gestire questa responsabilità, preferisco se la prendano con me che con altri che magari poi ci soffrono”.

Chiosa finale con un giudizio sui social network: “Non li uso tanto, posto qualcosa dopo le partite ma non sono molto attivo. Non mi fanno impazzire perché nascondendosi dietro la tastiera o un computer, tante persone si prendono troppe libertà per esprimere cose non belle”.