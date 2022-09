Biraghi: “Preferisco che le critiche vengano fatte a me e non agli altri, soprattutto ai nuovi. So che stampa e tifo qui sono esigenti”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato dalla sala stampa del Franchi in vista della partita di Conference League contro il Riga. Queste le sue parole: “Sono contento di aver giocato un preliminare così. Abbiamo capito come funziona in Europa, contro una squadra abituata a giocare le coppe. L’importate è che chi va in campo dia tutto e segua in concetti del mister. Le critiche? Non mi danno fastidio. Preferisco che le facciate a me che ad altri, soprattutto i nuovi. So che la stampa, così come i tifosi, è molto esigente qui a Firenze”.

E ancora: “Marco (Benassi ndr) è un grande amico, ma è rimasto penalizzato da questi numeri dovuti alle liste. E’ sempre stato un professionista esemplare. Dispiace a tutti, mister compreso. L’Europa? Da quando sono qui non ci eravamo mai andati, pensavo che il problema fossi io (ride ndr)”.