Biraghi: “Qualche passo falso al primo anno di ripartenza è fisiologico. La Fiorentina è tornata quantomeno a lottare per qualcosa di importante. Andiamo a prenderci i tre punti con la Juventus”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la disfatta di Genova e soprattutto in vista del big match contro la Juventus: “Sabato sera sarà una partita difficile, sarà l’ultima e c’è ancora tutto in gioco. Sono sicuro che tutti insieme, con l’aiuto dello stadio andremo a prenderci questa vittoria. Fin qui abbiamo fatto una grande stagione, abbiam fatto grandi cose alternate a qualche passo falso. Penso che nel primo anno dove siamo tornati a fare le cose sul serio può capitare. Quando inizi un percorso nuovo il primo anno è complicato tenere la stessa costanza per tutte e 38 le partite più la Coppa Italia. Purtroppo qualche scivolone è nella natura di una ripartenza. Sono cambiate tante cose in positivo, è cambiato l’allenatore, la metodologia, le idee e soprattutto la mentalità. Qualche passo falso al primo anno è fisiologico. Stagione positiva, in cui la Fiorentina è tornata quantomeno a lottare per qualcosa di importante. Vedremo se sabato riusciremo a fare questo regalo alla città”.

E ancora: “Dopo la sconfitta di Genova è normale che l’umore non sia dei migliori, ma sappiamo che manca solo una settimana e non dobbiamo fare molti discorsi. Sappiamo come si fa a vincere certe gare e sappiamo anche come si perdono le partite purtroppo. Dobbiamo tirare fuori tutte le energie che ci sono rimaste per dare il massimo. L’ultima di campionato la giochi per inerzia. Non contano più la stanchezza o gli infortuni. Giochiamo sabato sera, contro la Juventus, ci giochiamo un posto in Europa davanti a 35 mila persone. Ci sarà un ambiente spettacolare”.