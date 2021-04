Biraghi scalpita per tornare titolare, ma ad una condizione. Ballottaggio sulla destra

Detto della decisione di Iachini sul sostituto dello squalificato Ribery (LEGGI QUI), ci sono anche altri dubbi di formazione sulla Fiorentina che domenica sera affronterà l’Atalanta.

Uno di questi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, riguarda il possibile ritorno dal 1′ di Biraghi. Fondamentale, in tal senso, sarà l’esito del tampone a cui l’esterno di Cernusco sul Naviglio e gli altri quattro nazionali della Fiorentina si sottoporranno nella mattinata odierna. In caso di negatività, giocherà lui al posto di Venuti. Dubbi anche sulla destra: Caceres rimane il favorito, ma l’uruguaiano è insidiato da Malcuit. In mediana tornerà Amrabat, che prenderà il posto dello squalificato Pulgar.