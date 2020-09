Biraghi-Spinazzola, la trattativa potrebbe entrare nel vivo

Oltre che al centrocampo, la Fiorentina sta lavorando anche su altre zone del campo al momento in cerca di copertura. Come la fascia sinistra. L’anno scorso il posto da titolare era di Dalbert, in prestito dall’Inter nello scambio alla pari con Biraghi, e l’acquisto a gennaio di Igor non ha colmato un vuoto in un settore del campo tanto caro a Iachini. Il tecnico vorrebbe due giocatori che si possano alternare su quel settore: due titolari, insomma, che si diano il cambio per non far calare mai il ritmo. Gli esterni sono fondamentali nel gioco di Iachini, che siano a centrocampo o arretrati a dar mano alla difesa. Gamba, utili nelle due fasi e con quella propensione offensiva che possa agevolare anche i movimenti degli attaccanti. Da qui l’idea originaria di poter tenere sia Biraghi che Dalbert. Il primo incontro tra la dirigenza viola e quella nerazzurra, però, non è stato così positivo. Biraghi piace anche alla Roma, club dove militano sia Spinazzola che Florenzi, segnati sul taccuino di Barone e Pradè. Come evidenzia La Repubblica, se i giallorossi decidessero di fare sul serio per Biraghi, insomma, ecco che i viola potrebbero chiedere soprattutto Spinazzola. Di un anno più giovane rispetto al classe ’ 92 di proprietà della Fiorentina e già messo nel mirino da tempo. Un affare ancora tutto da pianificare, anche perché nel caso Biraghi dovrebbe prima firmare il rinnovo con la Fiorentina ( contratto in scadenza nel 2022) per poi eventualmente accordarsi con la nuova Roma di Friedkin. Biraghi e Spinazzola, insomma, due destini che potrebbero incrociarsi presto.

