Biraghi: “Un nuovo corso, sempre con la stessa gioia e l’infinito orgoglio di vestire la maglia dell’Italia”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha commentato con un post sul proprio profilo Instagram la prestazione in Nazionale contro la Germania di ieri sera, partita in cui ha collezionato 80 minuti in campo per poi essere sostituito da Dimarco. Queste le sue parole a descrizione di una foto che lo ritrae in campo con la maglia azzurra:

“Un nuovo corso, una nuova avventura, ma sempre con la stessa gioia e l’infinito orgoglio di indossare questa maglia”