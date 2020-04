Boateng: “Non so ancora dove andrò la prossima stagione. Quando smetterò potrò dire di aver giocato per il Barcellona”

L’attaccante Kevin Prince Boateng, in prestito dalla Fiorentina al Besiktas, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa tedesca sul suo futuro e sul suo passato con la maglia blaugrana del Barcellona: “Al momento è molto difficile dove andrò la prossima stagione. Aspetteremo e vedremo. Il mio arrivo dal Sassuolo al Barcellona? Non posso dire se quello sia stato un trasferimento positivo o negativo. Ma non si può dire di no a un club come il Barcellona. Quando lascerò il calcio, dirò: ‘Ho giocato a Barcellona’. Anche questo è un qualcosa di importante. ”