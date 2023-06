Bocci: “La conferma repentina di Italiano è il segnale che la Fiorentina ha un progetto. Se la Juventus verrà esclusa dall’Europa la dirigenza viola saprà come muoversi sul mercato”

Inviato per il corriere della Sera ad Istanbul per seguire la finale di Champions League, poco fa Alessandro Bocci è stato raggiunto da Radio Bruno, per commentare l’annuncio della conferma di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Se l’accordo tra Italiano e la Fiorentina è stato così rapido significa che anche la società vuole crescere. Credo che sia un buon segnale il suo rinnovo dopo il rammarico delle finali perse, perché significa che si vuole continuare un progetto. Se la Juventus sarà esclusa dalle competizioni UEFA? Credo che la decisione arriverà entro il 30 giugno. Per quella data la Fiorentina saprà che tipo di scelte dovrà fare anche in ambito di mercato. La società ha comunque già cominciato a programmare il da farsi”.