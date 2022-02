Bologna e Inter: Ecco gli orari delle prossime due partite della Fiorentina

La Lega Serie A ha diramato gli orari e la programmazione televisiva delle partite della 29esima e 30esima giornata del massimo campionato italiano.

La Fiorentina, impegnata contro Bologna e Inter, affronterà la squadra di Mihajlovic domenica 13 marzo alle ore 12:30 all’Artemio Franchi. In questo caso, la partita sarà visibile sia su DAZN che su Sky.

La trasferta contro i nerazzurri di Inzaghi, invece, è in programma per sabato 19 marzo a San Siro alle 18 in esclusiva su DAZN.