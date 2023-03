Bonaventura: “Non dobbiamo caricarci di troppa pressione, pensiamo a una prestazione per volta. Conference difficile quando in trasferta…”

Il commento del post gara al media ufficiale viola arriva anche da parte di Jack Bonaventura:

“Non dobbiamo caricarci di troppa responsabilità, affrontiamo le partite una alla volta come stiamo facendo ora. Pensare a fare le prestazioni, crescere tutti, ora stiamo tutti bene e ogni partita possiamo dare fastidio a tutti. Questa è una competizione comunque difficile perché fuori casa trovi sempre ambienti duri, oggi c’era lo stadio pieno, una tifoseria che li ha spinti in modo incredibile e un campo pessimo perché la palla non rimbalzava bene”.