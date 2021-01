Bonetti: “Porterò Firenze nel cuore, mai avrei pensato di concludere così questo capitolo della mia storia”

L’ormai ex giocatrice della Fiorentina, Tatiana Bonetti è intervenuta su Instagram per salutare la squadra viola: “È veramente difficile descrivere in poche parole tutto quello che ho passato con questa maglia addosso, tutte le gioie, i dolori, le vittorie e le sconfitte. Mai avrei pensato di concludere così questo capitolo della mia storia…”

E ancora: “Sono stati mesi difficili e ho maturato dentro me questa idea per diversi motivi…personali professionali e di relazioni… ma una cosa la voglio dire, fino a quando mi è stato permesso di indossare la maglia viola ho dato l’anima in ogni momento… La mia Vita sportiva va avanti e ora mi aspetta un’ avventura importante che bisogna continuare a scrivere con passione. Porterò sempre Firenze nel cuore, è stato bello fare questo viaggio insieme, grazie a tutte le persone che mi sono state vicine, che credono in me, che hanno provato un po’ a conoscermi realmente. In bocca al lupo @acf_women . Arrivederci.