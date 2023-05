Boom di premi europei: coppe mai così ricche, per i bilanci societari italiani è già un successo. E la Fiorentina può incassare…

Inter, Roma e Fiorentina. Tre italiane in tre finali europee, ventinove anni dopo. Il sogno è portare in patria tutte e tre le competizioni continentali (impresa tutt’altro che semplice), ma il vento è cambiato e lo si capisce soprattutto dagli incassi delle società italiane… comparati a quelli dell’anno scorso.

L’analisi della Gazzetta dello Sport fa evincere che l’Europa della stagione 2022/23, per le sette italiane, è stata un successo: approssimativamente 383 milioni di € incassati. Aspettando le tre finali, siamo già al 40% in più rispetto al 2021/22, con 110 milioni in più. E con un eventuale trionfo a Istanbul, a Budapest e a Praga, si arriverebbe addirittura a oltre 400 milioni di €. Quanto può incassare la Fiorentina? Dai 17 ai 19 milioni di €.

Cifre monstre per il nostro campionato, nonostante l’Inghilterra rimanga la nazione top per incassi, soprattutto grazie ai diritti tv. Ma la Fiorentina e le altre italiane in campo europeo hanno contribuito a un netto miglioramento, anche economico.